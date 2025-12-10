La ESA e IE firman un acuerdo para impulsar la educación, innovación y desarrollo del talento

La Agencia Espacial Europea (ESA) e IE University han firmado este miércoles un Memorando de Entendimiento (MoU) que establece un marco estratégico de colaboración en educación, innovación y creación de conocimiento dentro del dinámico y creciente sector espacial. "Hemos firmado un memorándum de entendimiento para ver cómo podemos apoyar la parte educativa y hacer un buen uso de la capacidad de IE University como una universidad internacional que está aquí en Madrid, pero también como una universidad internacional en Europa. Así que es muy interesante para nosotros trabajar con este socio", ha señalado el director general de la ESA, Josef Aschbacher.