Illa califica de exitosa la estrategia del Govern para "restituir la política institucional"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado este sábado de exitosa la estrategia del Govern que, a su parecer, ha servido para "restituir la política institucional" Así lo ha dicho desde Amsterdam, en su intervención en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES), donde ha hecho una defensa de la acción del Govern, afirmando que durante la segunda década de este siglo Catalunya sufrió "daño institucional". Así, ha explicado que han seguido tres pasos para "restituir la política institucional"; fortalecer el estado de derecho, conceder perdones que, según él, muestran la fuerza de la democracia española y, por último, la ley de amnistía. "La coexistencia ha mejorado en Catalunya, la política institucional está de vuelta y la energía de nuestro gobierno, de nuestra sociedad, está centrada donde debe estar centrada", ha expuesto.(Fuente: Redes sociales)