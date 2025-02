Illa defiende no seguir el camino ni lección del trumpismo: "No queremos una UE deshumanizada"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este sábado que la Unión Europea (UE) no siga por el camino del 'trumpismo' ni acepte lecciones del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, porque no quiere llegar a "una UE deshumanizada". "No queremos una UE deshumanizada y que vaya por el camino que nos propone el 'trumpismo'. Queremos una UE fiel a su compromiso de generar prosperidad, de generar un espacio con régimenes de libertad democrática", ha reclamado Illa, en el acto de homenaje al político Xavier Soto (1961-1995) en el Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona.(Fuente: PSC)