Illa (PSC) critica que Catalunya "tiene una camisa de fuerza que es el Govern Aragonès"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado que Catalunya "tiene una camisa de fuerza que es el Govern Aragonès", al que ha acusado de improvisar, de priorizar intereses partidistas y de incapacidad para alcanzar acuerdos y mantenerlos. "El Govern Aragonès no hace y muchas veces no deja hacer. El país no falla: falla el Govern Aragonès", ha defendido este sábado durante su intervención ante el Consell Nacional del PSC. También le ha reprochado al Govern externalizar responsabilidades y no tomar decisiones en materia de infraestructuras, y ha ironizado: "Tanto que hablan del derecho a decidir, y no deciden nada".