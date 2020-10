Illa reconoce que la alarma vigente no cubre el confinamiento domiciliario

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este viernes que el estado de alarma vigente, que se prorrogará hasta dentro de seis meses, no permite aplicar la medida de los confinamientos domiciliarios que algunas comunidades autónomas como Castilla y León o Cataluña ya se están planteando si la situación de la pandemia del coronavirus empeora. Es decir, de tener que ponerse en marcha esta medida, tendría que aprobarse un nuevo marco jurídico. No obstante, el ministro se ha mostrado convencido de que "no va a ser necesario llegar ahí".(Fuente: La Moncloa)