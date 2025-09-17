Illa reivindica desde Madrid su modelo lingüistico y pone en valor el catalán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha puesto en valor desde Madrid su modelo lingüistico y ha definido el catalán como "lengua inclusiva y transversal", por lo que ha apostado por "no permitir su politización por parte de nadie". Así se ha expresado Illa desde el acto de la Diada de Cataluña de Madrid, en el que ha participado por segundo año consecutivo. En esta ocasión, ha estado arropado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y otros siete ministros del Gobierno central y diversos consejeros del Ejecutivo catalán, además de otras autoridades y representantes de partidos.(Fuente: Govern)