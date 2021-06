Imbroda sobre la protesta por una "presencialidad segura" en aulas

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado, sobre la protesta convocada por CCOO este miércoles para exigir a la Junta más personal que garantice la "presencialidad segura" en las aulas, que "llama la atención que esos colectivos hoy estén reivindicando lo mismo que el año pasado no hacían" y lo que "hemos hecho durante este curso", para añadir que "no es la mejor forma de defender nuestro sistema público"."Me llama mucho la atención que colectivos que hace un curso se negaban por sistema a que los centros educativos abrieran porque decían que no eran seguros, que no había los refuerzos necesarios, que no se daban las circunstancias, y un largo etcétera, hoy se hayan manifestado para reclamar exactamente lo mismo que hicimos hace un año y que afortunadamente ha sido un éxito", ha indicado Imbroda a preguntas de los periodistas en Sevilla.Ha añadido que "respeta lo que cada uno quiera manifestar" y ha querido transmitir que desde la Consejería de Educación "se está trabajando en la planificación del siguiente curso, una vez que hemos aprendido todo lo que ha sucedido en este". "Partimos de una experiencia vital que hemos vivido entre todos y que creo que debería ser suficiente como para en vez de estar en esa manifestación pudiéramos reflexionar y decir cómo podemos seguir mejorando nuestro sistema educativo", ha manifestado.