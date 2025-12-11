Impulsan una guía pionera para personalizar el abordaje del dolor agudo en pacientes

El dolor es uno de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias. Su prevalencia es también elevada entre pacientes hospitalizados, ya que entre un 30 y un 40% de las personas ingresadas padecen dolor agudo. Ante esta situación, la Organización Médica Colegial y su Fundación para la Formación, con el apoyo de Zambon, han elaborado una Guía pionera para el abordaje del dolor agudo en cada paciente y cuenta con el aval de sociedades científicas.El dolor es el motivo de casi el 50% de las visitas a Urgencias y Atención Primaria. Ante esta situación, la nueva Guía pone foco en la actuación desde estos niveles asistenciales.Los expertos insisten en la importancia de la formación continuada de los profesionales sanitarios. Esta Guía es una herramienta práctica y didáctica para facilitar el trabajo diario de estos especialistas, reforzar la continuidad asistencial y mejorar la atención a los pacientes.La Guía cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, la Sociedad Española del Dolor y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.