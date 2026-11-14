Impulsar el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1 es una prioridad para el sistema de salud

Madrid, 14 de noviembre de 2026. Situar el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 1 como una prioridad en el sistema de salud ha sido el objetivo del encuentro informativo celebrado por Europa Press en el marco del Dia Mundial de la Diabetes en colaboración con Crecer Sin Diabetes, un movimiento de la FEDE con el apoyo de Sanofi. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que suele diagnosticarse cuando ya aparecen los síntomas. Para muchas familias ese momento llega de forma inesperada. Hoy los avances científicos permiten identificarla en fases asintomáticas abriendo nuevas oportunidades de seguimiento e intervención Ahora, el reto es acercar estas oportunidades a más personas, a través de propuesta concretas, con la colaboración de los poderes públicos. El encuentro ha permitido abordar, en el marco de la campaña electoral, las prioridades de las distintas formaciones de cara a la próxima legislatura.