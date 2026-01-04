Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, ha celebrado los acontecimientos en Venezuela

"Maduro es un dictador, no había forma de sacarle del poder y hubiera muerto como Franco en la cama", ha apuntado en declaraciones a Europa Press. "Yo no protesto por la intervención para sacar del poder a un dictador", ha indicado. Anasagasti ha censurado también el comunicado "muy equidistante" del Gobierno español, criticando que "Maduro es un dictador y las dictaduras hay que combatirlas". Además ha vaticinado "una transición complicada para el país" . "Hay una persona que ha sido elegida democráticamente, que es Edmundo González Urrutia. Veremos lo que pasa", ha proseguido.Ha augurado también una celebración por parte de la comunidad venezolana emigrante porque opina que Venezuela puede volver a "un camino de democracia, libertad de expresión y felicidad", por lo que cree que "el venezolano lo va a celebrar como lo celebramos todos". Anasagasti ha opinado igualmente que "Trump no quiere el petróleo de Venezuela" y que "son excusas imbéciles".