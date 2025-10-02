La industria alimentaria se rinde ante la sostenibilidad y calidad de la almendra europea

En España, Portugal, Francia, Alemania La almendra europea cada vez es más apreciada por los profesionales de la industria alimentaria y por sus consumidores. Sostenibilidad y calidad son las características de este producto que lo hacen único y así lo subraya la campaña de promoción 'Sustainable EU Almond', que en el último año está realizando un tour por ferias profesionales de toda Europa, incluida Fruit Attraction, que estos días tiene lugar en Madrid.Cultivada principalmente en España y Portugal, la almendra europea es un ingrediente de calidad y sostenible capaz de integrarse en ofertas veganas y vegetarianas.Presente en más de 800.000 hectáreas en España y Portugal, el 79% en régimen de secano y el 25% en ecológico, no solo resiste las sequías crónicas, sino que también actúa como barrera natural contra la erosión del suelo y el fuego.La almendra europea es una herramienta eficaz para hacer frente al cambio climático, proteger el suelo, ahorrar agua y dinamizar el medio rural.