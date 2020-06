Instaladores prevén una recuperación del negocio con el inicio de la campaña 2020

El progresivo levantamiento de restricciones a las obras que se pueden realizar dentro de inmuebles ha marcado el inicio de la temporada de climatización para este año. Desde la Asociación del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) ven este comienzo de la temporada con la esperanza de poder recuperar algunas de las pérdidas sufridas en este ejercicio 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus. El portavoz y coordinador de la Escuela Técnica de Agremia, Víctor Pernía Díaz, ha reconocido que la campaña 2020 "no se va a ver significativamente afectada". "No va a ser la mejor de la historia pero no va a ser una debacle", ha insistido.