La interrelación entre psoriasis y artritis psoriásica exige un abordaje precoz e innovador

Madrid, 27 de octubre de 2026. Cerca de 300 especialistas en Reumatología y Dermatología se han reunido en el Simposio Innovara 2026. Un encuentro organizado por Johnson & Johnson para reforzar la necesidad de un manejo multidisciplinar de la enfermedad psoriásica. La psoriasis y la artritis psoriásica son dos patologías estrechamente relacionadas, tanto que se estima que hasta un 35% de las personas con psoriasis puede desarrollar artritis psoriásica. Además de un diagnóstico diferencial y temprano, la innovación está permitiendo un cambio de paradigma para estos pacientes. Los expertos también han destacado el carácter sistémico de la enfermedad psoriásica, que puede afectar simultáneamente a la piel y las articulaciones y estar asociada a otras comorbilidades. Innovara 2026 ha puesto de relieve que el futuro de la atención a la enfermedad psoriásica pasa por combinar la colaboración entre especialidades con la innovación terapéutica y tecnológica. La innovación terapéutica y tecnológica, unida al trabajo coordinado entre especialidades, abre el camino hacia una atención más integral, personalizada y centrada en las necesidades de cada paciente.