Los investigadores reclaman transparencia en el etiquetado del kéfir en España

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili y del Institut de Investigació Sanitaria Pere Virgili ha revelado que alrededor del 80% de los productos analizados como kéfir en España no informan sobre la presencia de levaduras en su etiquetado a pesar de que estos microorganismos son esenciales para que el producto cumpla con la definición del kéfir.En los últimos años el kéfir ha ganado una notable popularidad entre los consumidores españoles consolidándose como uno de los alimentos fermentados con mayor crecimiento en el mercado. Pero para ser kéfir debe cumplir unos requisitos específicos. El estudio ha sido liderado por Lucía Iglesias Vázquez, Nadine Khoury, Jordi Salas Salvador y Nancy Babio, investigadores de la URV, del IISPV* y del CIBEROBN. El Instituto y la Universidad han evaluado diferentes kéfires del mercado. La normativa europea actual no exige declarar la presencia de microorganismos en el etiquetado del kéfir para preservar la autenticidad de este alimento milenario. Para garantizar la autenticidad del kéfir ante el consumidor, la comunicación debe ser transparente e indicar expresamente la presencia de bacterias y levaduras en su etiquetado.