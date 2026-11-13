El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre por la subida del gas pese a la bajada de carburantes

Madrid, 13 de noviembre de 2026. Los precios se mantienen en octubre en el 4,9%, el mismo nivel que el mes anterior y el más alto desde febrero de 2023. Son ya tres meses consecutivos con la inflación por encima del cuatro por ciento, según confirma el Instituto Nacional de Estadística. Detrás de esta subida está, sobre todo, el encarecimiento del gas, que ha vuelto a disparar el coste de la vivienda. También han subido los paquetes turísticos más que hace un año. En el lado contrario, llenar el depósito ha sido algo menos caro. La bajada de los combustibles ha ayudado a contener los precios, al igual que los alimentos y la ropa, que se han encarecido menos que en octubre del año pasado. La cesta de la compra modera así su subida hasta el 2,4%, mientras que el transporte sigue registrando un incremento del 10,3%. (Fuente: Europa Press y EBS)