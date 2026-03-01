Irán confirma la muerte del ayatolá Alí Jamenei

Madrid, 1 de marzo de 2026. Irán ha confirmado la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el marco del ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos este sábado y ha anunciado 40 días de luto oficial en el país árabe, según medios oficiales. "Con gran tristeza y pesar les informamos que, tras el brutal ataque del gobierno criminal de Estados Unidos y el malvado régimen sionista, (...) el Líder Supremo de la Revolución Islámica, Su Santidad el Ayatolá Ali Jamenei, fue martirizado", reza un comunicado de la agencia semioficial Tasnim. (Fuente: X Ali Jamenei)