Irene Jiménez Bejerano gana el 7º Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa 2025

El "oro rojo navarro" tiene nueva maestra. Irene Jiménez de la escuela de Hostelería de Sevilla, se ha convertido en la ganadora de la 7ª edición del Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa, gracias a su original tapa: bombón salado de pimiento del piquillo de Lodosa.Un jurado profesional ha sido el encargado de evaluar la mejor tapa elaborada en 45 minutos con el producto estrella de la huerta navarra como protagonista.El objetivo de este certamen es dar a conocer las excelentes cualidades culinarias que el pimiento del piquillo de Lodosa aporta a la gastronomía.Este Máster se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la cocina, y se afianza como plataforma de lanzamiento para las nuevas promesas culinarias.