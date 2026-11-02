Iryo pide a la Agencia de Seguridad Ferroviaria limitar a 40 km/h la velocidad cuando falle LZB

Madrid, 2 de noviembre de 2026. Iryo ha remitido una misiva a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para reclamar nuevos protocolos de seguridad tras el accidente de Urda (Toledo) y, en concreto, limitar a 40 km/h la velocidad cuando falle el sistema LZB. La operadora ha plasmado en esa carta una batería de propuestas para reforzar la seguridad del sistema, con el objetivo de aplicar condiciones más restrictivas en la circulación de manera cautelar. (Fuente: Europa Press / Renfe / Popular TV Murcia)