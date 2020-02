Publicado 13/02/2020 17:57:31 CET

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha asegurado que "podría llegar a entender" por parte de las acusaciones que "se hagan acusaciones sobre que he dicho unos insultos que no he dicho" pero que le cuesta entender que "personalmente se haga tanto énfasis en que yo dije esos insultos, que me parecen una barbaridad". "Confío en que en la sentencia no habrá ningún tipo de interés político", ha señalado.