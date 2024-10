El Gobierno de Israel ha declarado persona 'non grata' al secretario general de la ONU, António Guterres, y ha vetado su entrada en el país, bajo el argumento de que no condenó de manera "inequívoca" el ataque con misiles lanzado la víspera por Irán y que, por tanto, "no merece poner un pie en suelo israelí".(Fuente: Europa Press / ONU / IDF / Congreso)