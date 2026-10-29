Jornada de huelga de maquinistas: Los viajeros buscan alternativas ante las incidencias

Madrid y Barcelona, 29 de octubre de 2026. La huelga de maquinistas complica los desplazamientos este jueves, en plena jornada de luto por el accidente ferroviario de Urda. En Madrid, las líneas C-1, C-3 y C-4 de Cercanías están suspendidas y el resto registra importantes alteraciones. "Voy tarde, voy para Nuevos Ministerios y voy a coger autobús. Llevo ya como 20 minutos y no dicen nada", ha lamentado una pasajera. En Barcelona-Sants, algunos viajeros también se han quedado sin tren y buscan alternativas para llegar a su destino. "Yo tenía que coger un tren a las ocho para ir a Figueras. Lo han suprimido", ha señalado otra.