Las jornadas de Sostenibilidad de Redeia analizan los desafíos medioambientales

Expertos de la administración, la empresa, la cultura y el tercer sector se han reunido en la sexta edición de las Jornadas de Sostenibilidad de Redeia celebradas en Madrid.En la inauguración, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha destacado el compromiso con la sostenibilidad de la compañía, que se materializa en la Estrategia de Impacto Integral.De la apertura institucional se ha encargado el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien ha destacado la importancia de abordar los impactos ambientales con datos y respuestas colectivas y luchar contra el negacionismo. Transición energética, protección de los ecosistemas, la creación de valor en los territorios, las finanzas sostenibles, la equidad y la inclusión o la diversidad son algunos de los temas que se han abordado.Las sesiones, que han tenido lugar en auditorio de la Fundación Giner de los Ríos de Madrid, se prolongan dos días.Han participado representantes de diversos sectores como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Virginia Barcones, directora general de Protección Civil; Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad, Isabel Izquierdo, directora del Museo Arqueológico Nacional; María Benjumea presidenta de South Summit; Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, entre otros.Las jornadas de Sostenibilidad de Redeia suponen un foro de debate y reflexión para abordar las transformaciones necesarias para construir un futuro más sostenible.