Un joven vasco en EEUU : "Vivir en un jeep me hizo escuchar el sentir de la calle"

En 2024, un joven bilbaíno llamado Jorge Müller recorre Estados Unidos durante cuatro meses a bordo de 'Thirsty' un jeep que le sirvió de transporte y de casa durante su viaje. Un año después ha trasladado sus vivencias a su primera publicación como escritor, el libro 'Viajando con Thirsty', que acaba de publicar. Vivir en un coche le dio la oportunidad de "escuchar el sentir de la calle", explica en declaraciones a Europa Press, entre ellas, muchas personas anónimas en riesgo de exclusión que confiaban en que Trump fuese la solución a sus problemas.