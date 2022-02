El juez absuelve a un periodista del delito de acoso a los hijos de Montero e Iglesias

El juez del Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, David Mamán, ha absuelto al periodista de Ok Diario, Alejandro Sanmiguel Entrambasaguas del supuesto delito de acoso a los hijos del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Entiende que la denuncia la debió interponerla la cuidadora de los menores como "persona agraviada", algo que "en este caso no ocurre", y que la conducta del periodista no es constitutiva de infracción penal.(Fuente: Europa Press / Podemos / Twitter)