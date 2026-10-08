La jueza Beatriz Biedma dice que se sintió perseguida por un exjuez vinculado a la trama Leire

Madrid, 8 de octubre de 2026. La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha asegurado al juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que se sintió perseguida, angustiada e incómoda por diferentes situaciones de presunto acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula a la presunta trama, pero que en ningún caso le afectó a la hora de instruir el caso del hermano del jefe del Ejecutivo.