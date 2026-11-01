La jueza requiere "de forma urgente" la disposición de todos los medios en el accidente de Urda

Madrid, 1 de noviembre de 2026. Cuatro días después del accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas por el momento, continúan conociéndose nuevos detalles de la investigación judicial que se realizará de la tragedia. Este domingo se ha conocido la información de que la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia por la que se requiere de forma urgente a la empresa de grúas contratada por ADIF Renfe para que disponga de los operarios que sean necesarios, estableciendo los turnos que sean precisos, para que se pueda relevar a las personas que han estado trabajando hasta el momento en la zona del accidente con el objetivo de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / PP)