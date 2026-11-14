Junqueras acusa a Junts de condenar Catalunya al "purgatorio eterno" al situarse en el medio

Barcelona, 14 de noviembre de 2026. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado a Junts de querer condenar a toda la sociedad catalana a "un purgatorio eterno" al decir que se sitúan en el medio y no elegir entre el bloque de izquierdas o de derechas ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Así se ha pronunciado este sábado en un acto de campaña en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona), en el que también ha intervenido la adjunta a la presidencia de ERC y eurodiputada, Diana Riba; la número 2 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla; la 6 al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval; el 13 al Congreso por Barcelona, Jordi Maimí, y el 3 al Senado por Barcelona, Joaquim 'Pim' Camprubí.