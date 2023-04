La Junta de Andalucía defiende la proposición de Ley sobre los regadíos de Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto a subrayar este lunes antes del inicio del Consejo de Participación de Doñana en Almonte (Huelva) que con la Proposición de Ley (PDL) presentada por los grupos parlamentarios de PP y Vox para modificar los regadíos de la Corona Norte "el acuífero no se toca" y que esta PDL "no lo daña" y "no perjudica absolutamente a nadie" sino que "viene a solucionar un problema que se ha alargado ya demasiado en el tiempo".