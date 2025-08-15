La Junta de Andalucía mantendrá el teléfono de denuncias de violencia intrafamiliar

La Junta de Andalucía va a mantener el teléfono para denunciar casos de violencia intrafamiliar, que pactó con Vox en la primera legislatura de Juanma Moreno, porque "recibe todo tipo de llamadas, de personas que sufren violencia de género y de casos que no lo son. Una única llamada de cualquier tipo de violencia que podamos ayudar, merece la pena".Así de rotunda se manifiesta la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, en una entrevista con Europa Press. López argumenta que en este teléfono, por ejemplo, se reciben llamadas de víctimas del "nuevo enemigo": las agresiones que sufren los padres por parte de sus hijos. "Esto también se nos está disparando. Tiene que ser muy duro, pero que muy duro denunciar a un hijo y tener que recurrir a algún recurso", apunta la consejera.