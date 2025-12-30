La Junta asegura que el gobierno de Moreno "le ha sentado muy bien a Andalucía"

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha aprovechado el final del año 2025 que está "a punto de concluir" para hacer balance de "un ciclo político que le ha sentado muy bien a Andalucía, y que está marcado fundamentalmente por la senda de la estabilidad".Así lo ha apuntado la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en la rueda de prensa posterior a la última reunión semanal del Consejo de Gobierno del presente año 2025, que antecede al que será un año electoral en Andalucía, donde se deben celebrar comicios autonómicos en 2026.(Fuente: Junta de Andalucía)