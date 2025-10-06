Junta y Ayuntamiento firman un protocolo para una nueva sede judicial en Utrera

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Púbica, José Antonio Nieto, y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, han firmado este lunes un protocolo de colaboración entre ambas administraciones para dotar al municipio sevillano de una nueva sede judicial que resuelva "los problemas estructurales y, sobre todo, de espacio" de las actuales instalaciones donde "no hay posibilidad de ampliación".Utrera es cabeza del partido judicial desde el que se da servicio a también a los vecinos de El Coronil, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y El Palmar de Troya. Actualmente, cuenta con un tribunal de instancia compuesto por una Sección Civil y de Instrucción con cuatro magistrados y un Servicio Común de Tramitación, ya que es uno de los 70 partidos judiciales andaluces en los que el 1 de julio entró en vigor la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.