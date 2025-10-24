La Junta califica de "hito sin precedentes" el nuevo récord de ocupación andaluza

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, afirmando que "vuelve a reflejar cifras de creación de empleo positiva en Andalucía", alcanzando un "hito sin precedentes" en el mercado laboral andaluz. "Por primera vez superamos en Andalucía la barrera de los 3,6 millones de ocupados", ha insistido.En este sentido, la comunidad ha registrado 65.500 personas ocupadas más, siendo el territorio que más empleo ha creado en España en este trimestre y lo ha hecho "con más intensidad que la media del país, aportando más de la mitad de los nuevos ocupados a nivel nacional". "Este aumento nos permite alcanzar un nuevo récord histórico", ha asegurado la consejera.