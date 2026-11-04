Junta coordina medidas para "minimizar" impacto del accidente Urda en el turismo andaluz

Londres, 4 de noviembre de 2026. El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha valorado la puesta en común realizada con responsables de los patronatos provinciales para analizar las consecuencias del accidente ferroviario sobre el sector turístico andaluz y coordinar medidas que permitan "minimizar" su impacto en las ocho provincias, en un encuentro mantenido en el marco de la feria internacional World Travel Market (WTM) de Londres.