Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en las elecciones del 29N: consulta del sorteo y plazos de notificación

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos españoles están celebrando estos días los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N). Las personas seleccionadas como presidentes, vocales o suplentes recibirán una notificación oficial, aunque en algunos municipios ya es posible consultar por internet el resultado del sorteo sin esperar a recibirla.

Según el calendario electoral, los sorteos están previstos entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y las designaciones deben notificarse en los tres días posteriores a su celebración. De este modo, las comunicaciones pueden prolongarse hasta el 7 de noviembre, aunque algunos ayuntamientos ya han realizado sus sorteos.

Formar parte de una mesa electoral es obligatorio, salvo que exista una causa justificada para solicitar una exención ante la Junta Electoral de Zona correspondiente.

CÓMO CONSULTAR SI TE HA TOCADO MESA ELECTORAL PARA EL 29N

La vía habitual para conocer si una persona ha sido seleccionada es la notificación oficial que recibe en su domicilio, en la que se indica si debe actuar como presidente, vocal o suplente de una mesa electoral y se facilita el correspondiente manual de instrucciones.

No obstante, algunos ayuntamientos han habilitado servicios de consulta por internet que permiten comprobar el resultado del sorteo antes de recibir la notificación.

Es el caso de Valladolid, donde los ciudadanos inscritos en el censo municipal pueden acceder a una consulta en la web del Ayuntamiento introduciendo su NIF.

En Madrid, las personas seleccionadas recibirán una notificación en su domicilio con acuse de recibo. Además, según ha informado el Ayuntamiento, podrán acceder a ella a través de su sede electrónica, sin necesidad de desplazarse a una oficina de Correos si no han podido recibirla en casa.

La disponibilidad de estos servicios depende de cada municipio, por lo que quienes quieran comprobar si han sido elegidos pueden consultar la web o sede electrónica de su ayuntamiento.

Conviene distinguir este trámite de la consulta del censo electoral que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este último permite conocer la mesa y el colegio electoral donde corresponde votar, pero no constituye una consulta general de las designaciones como presidente, vocal o suplente.

QUIÉN PUEDE SER ELEGIDO PARA UNA MESA ELECTORAL

Las mesas electorales están formadas por un presidente y dos vocales, además de sus respectivos suplentes. Todos ellos son elegidos mediante un sorteo público entre los ciudadanos inscritos en el censo electoral de la mesa correspondiente.

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), pueden ser seleccionadas las personas menores de 70 años que sepan leer y escribir. Los designados de entre 65 y 69 años pueden renunciar al cargo en un plazo de siete días.

Para ejercer como presidente se exige, además, contar con el título de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, con el de Graduado Escolar o equivalente.

QUÉ HACER SI TE HA TOCADO MESA ELECTORAL Y NO PUEDES ACUDIR

La legislación electoral establece que los cargos de presidente y vocal son obligatorios, pero contempla determinadas circunstancias que permiten solicitar una exención.

Entre las causas recogidas por la Junta Electoral Central figuran situaciones de discapacidad, problemas de salud que impidan desempeñar las funciones de la mesa, determinadas responsabilidades de cuidado familiar y obligaciones profesionales incompatibles con la jornada electoral.

No todas estas circunstancias implican una exención automática. Algunas constituyen causas justificadas por sí mismas, mientras que otras deben ser valoradas individualmente por la Junta Electoral de Zona.

Los designados disponen de siete días desde que reciben la notificación para presentar una causa justificada y documentada. La Junta Electoral de Zona debe resolver la solicitud en un plazo de cinco días y, si la rechaza, la persona seleccionada deberá cumplir con sus obligaciones electorales.

La LOREG establece que no acudir a una mesa electoral sin causa legítima puede constituir un delito, castigado con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.