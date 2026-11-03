El alcalde de Córdoba pide al Gobierno un avión diario de ida y vuelta a Madrid mientras no haya AVE

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha pedido este martes al Gobierno de España que impulse "de forma urgente" una conexión aérea directa entre el aeropuerto de Córdoba y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, operada con al menos "un vuelo diario de ida y vuelta" y con "tarifas asequibles" para paliar la pérdida de conectividad generada por el corte de la línea de alta velocidad (AVE) con la capital del país como consecuencia del siniestro ferroviario de Urda (Toledo).

Así lo ha anunciado Bellido, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, órgano en el que se ha aprobado una propuesta dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El regidor ha explicado que esta iniciativa busca utilizar la infraestructura aeroportuaria cordobesa como alternativa "temporal" de transporte para viajeros mientras la línea ferroviaria de alta velocidad permanezca interrumpida.

Bellido ha advertido que la ciudad ya está registrando "los primeros efectos negativos" de este corte, con cancelaciones en establecimientos hoteleros, restaurantes y viviendas de uso turístico durante el reciente puente del 1 de noviembre. Según ha precisado a partir de los datos del sector, la restauración encaja anulaciones cercanas al 25%, mientras que en las viviendas turísticas las cancelaciones alcanzan hasta un 55%.

De acuerdo con los cálculos municipales, las pérdidas económicas directas para el sector turístico se estiman en "casi medio millón de euros al día" durante el periodo de interrupción del servicio ferroviario.

En este sentido ha recordado los daños sufridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el paso del tren de borrascas, cuando un estudio del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) cuantificó en más de 100 millones de euros el impacto negativo global para Córdoba, con un desplome de la actividad turística del 50% en los primeros meses del año.

El alcalde ha admitido que el tren de alta velocidad es un elemento "insustituible" y que, para absorber el volumen habitual de pasajeros entre Córdoba y Madrid por vía aérea harían falta, "como mínimo, cinco vuelos diarios", una cifra que no considera viable a corto plazo. No obstante, ha exigido al Ejecutivo central que analice de manera "inmediata" la viabilidad técnica, operativa y económica de implantar la conexión propuesta, al remarcar que "cada minuto y cada día cuenta".

La propuesta municipal aprobada contempla también solicitar la creación de un grupo de trabajo técnico tripartito compuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, AENA y la Junta de Andalucía. Este órgano tendría como misión analizar la demanda real de viajeros, la capacidad operativa del aeropuerto, las aerolíneas disponibles y las vías de apoyo que las distintas administraciones puedan articular dentro de la legalidad vigente.

A este respecto, Bellido ha defendido que, aunque el Ayuntamiento colaborará y asumirá las ayudas al tejido empresarial local dentro de sus competencias, "la responsabilidad principal y la financiación de estas medidas extraordinarias corresponden al Gobierno central, como gestor de las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias". Ha considerado que "no sería de recibo" que las administraciones locales tengan que hacer frente en solitario a esta situación excepcional.

Para abordar la afección económica en el municipio, el equipo de gobierno mantendrá esta tarde una reunión de trabajo con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y los sectores afectados. En el encuentro participarán también la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, y la teniente de alcalde de Turismo, Marian Aguilar, con el fin de evaluar los recursos disponibles en los fondos de contingencia y partidas presupuestarias del presente ejercicio.

El alcalde ha estructurado la respuesta necesaria en dos vías principales, por un lado, la articulación de ayudas económicas directas para compensar los perjuicios reales derivados del tiempo que permanezca cortada la línea de alta velocidad con Madrid y, por otro, el desarrollo de campañas de promoción turística dirigidas a mantener la llegada de visitantes a través de otros medios de transporte, como las líneas de autobús.

Finalmente, ha subrayado ha subrayado que la prioridad máxima debe ser "recuperar la seguridad y la confianza en la línea" ferroviaria de alta velocidad, al recordar que las operaciones aéreas planteadas constituyen un remedio "temporal y excepcional". También ha señalado que la conectividad en alta velocidad con el resto de Andalucía se mantiene operativa, si bien ha matizado que el nivel de gasto medio del visitante procedente de Madrid es superior.