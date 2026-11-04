Almeida insiste en que Martín tiene que responder penalmente de los gastos en Sol y si fuera comerciante se querellaría

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido el desalojo de la Acampada 26S en la Puerta del Sol, ejecutado durante esta madrugada por - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Consistorio sigue adelante con llevar ante la justicia al exdelegado del Gobierno Francisco Martín por "consentir la acampada" de Sol, ha reiterado que "tiene que responder penalmente de los gastos" e incluso ha afirmado que si él fuese comerciante "le pondría una querella", para agradecer la actuación de su sucesora, Pilar Trinidad, después de que "haya actuado de inmediato, en coordinación con el Ayuntamiento".

Desde la sede de EMT Madrid, el regidor ha puesto en valor en primer lugar "que se ha acabado la ocupación ilegal del espacio público" porque "no se debió permitir ni un solo día" pero "desgraciadamente el anterior delegado del Gobierno la consintió y por eso se le va a poner una querella". "Esto no era un derecho de reunión, que tiene que cumplir una serie de requisitos. Si no cumple requisitos no es derecho de reunión, por mucho que algunos lo defiendan", ha apostillado.

Y "tampoco era pacífica, solo hay que ver los objetos que se encontraron por parte de la Policía Municipal, que no precisamente eran para hacer amigos sino para finalidades distintas". Martínez-Almeida también ha aprovechado para agradecer el trabajo de "los servicios públicos municipales que han devuelto la Puerta del Sol a su estado normal y habitual de manera tan rápida", tras 33 toneladas de residuos sacados, sin olvidar una mención expresa al "gran trabajo que han hecho Policía Municipal y Nacional".

RECOPILANDO INFORMES PARA PRESENTAR LA QUERELLA

El primer edil ha explicado que se está preparando la querella contra Martín y por eso están recopilando una serie de informes que la acompañarán, por ejemplo, de patrimonio, acerca de los daños que se hayan ocasionado en la Puerta del Sol, a la estatua del Oso y el Madroño o a la de Carlos III.

También se incluirán "informes relativos a los daños económicos que se han derivado de la permanencia ilegal, todo ello para apuntalar que el delegado del Gobierno hizo caso omiso de la legalidad y que la permitió sabiendo que no debía hacerlo". El alcalde confía en que se puedan recopilar esos informes "lo antes posible, presentar esa querella y a partir de ahí que sean los tribunales los que decidan".

En este punto ha agradecido la "actitud diferente" de la nueva delegada y que "permite retomar un marco institucional que de ninguna manera se tuvo que perder" porque "las instituciones también hay que respetarlas, sea cual sea la persona que las ocupe".

"El exdelegado del Gobierno tiene que responder penalmente de los gastos, de los daños y de todo lo que ha sucedido en la Puerta del Sol a lo largo del último mes y medio o dos meses", ha subrayado ante la querella a presentar en el juzgado.

También confía en que el Ayuntamiento pueda cobrar las sanciones impuestas en el entorno de la acampada porque no se han impuesto " "a modo decorativo" sino para "penalizar una conducta que es contraria al marco normativo".

"ROTACIÓN ALTA DE DELEGADOS"

A lo que ha sumado que Madrid se ha "acostumbrado a que haya habido una rotación alta de delegados del Gobierno durante la Presidencia de Pedro Sánchez porque Pilar Trinidad es la sexta delegada del Gobierno en ocho años".

Este no es "un dato muy razonable", en todo caso. Con independencia de las elecciones generales en el horizonte más próximo, el alcalde quiere "mantener las mejores relaciones" con la nueva Delegación, también en forma de reunión para abordar "temas que no pueden esperar a las elecciones".

En todo caso, la relación entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno "es diaria, entre los servicios de Ayuntamiento y Delegación la coordinación era buena, al margen de la persona del anterior delegado".

COMERCIOS

El Ayuntamiento sigue trabajando con los comercios afectados en Sol "para ver de qué manera se pueden compensar las pérdidas que se han producido y viendo cuáles son las diferentes fórmulas que en este sentido se pueden utilizar por parte del Ayuntamiento".

"Son libres de hacer lo que quieran pero yo, desde luego, si fuera comerciante de Sol le pondría una querella al delegado del Gobierno", ha asegurado pero, en todo caso, le parece respetable cualquier decisión que puedan tomar.