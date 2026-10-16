La Junta creará un comité de emergencia de salud pública para brotes como el del caso Magrudis

Sevilla, 16 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes la creación de un comité de emergencia de salud pública como el que se diseñó para la pandemia a fin de abordar en él brotes como el de listeriosis como consecuencia del consumo de carne mechada contaminada de la empresa Magrudis. Tras el brote de listeriosis, "ha sido mucho el aprendizaje" y se han "reforzado" los controles.