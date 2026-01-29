La Junta y Endesa refuerzan la protección del águila imperial y el milano real en Doñana

La consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Fundación Endesa han celebrado este jueves, en la sede de Endesa en Sevilla, el acto de firma del convenio de colaboración para la conservación y recuperación del águila imperial ibérica y el milano real, dos de las aves rapaces "más emblemáticas y amenazadas de la fauna ibérica". El convenio tiene como principal objetivo preservar la biodiversidad y garantizar la viabilidad a largo plazo de estas poblaciones en uno de los espacios naturales más valiosos de Europa.