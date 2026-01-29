Los madrileños y empadronados en la capital podrán disfrutar de la tarifa reducida en su visita al Palacio de Liria

Los madrileños y empadronados en la capital podrán visitar el Palacio de Liria con tarifa reducida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Casa de Alba han alcanzado un acuerdo que permite que tanto nacidos como empadronados en la capital puedan acceder al Palacio de Liria con tarifa reducida, de 15 euros entre semana y de 17 euros los fines de semana.

El convenio ha sido presentado este jueves por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, en una de las salas de dicho palacio.

De esta forma, aquellas personas que cumplan los requisitos podrán adquirir la entrada reducida, que incluye tanto la visita al palacio como a las exposiciones que este albergue. Los visitantes únicamente necesitarán presentar el DNI o el empadronamiento para acreditar una de las dos condiciones.

"Creemos que es un gesto más que nada simbólico, pero que es importante porque subraya la relación extraordinaria que ha habido siempre entre este palacio y la ciudad de Madrid", ha señalado la delegada.

Por su parte, Sánchez-Arjona, ha indicado que cerca del 60% de sus visitantes son nacionales y, dentro de ese grupo, en torno a un 30-40% son madrileños.

la mitad de los visitantes nacionales que acuden a este enclave son madrileños y ha destacado que también están aumentando las visitas de personas extranjeras. "Consideramos que era un buen gesto hacia la ciudad de Madrid", ha indicado el director.

Por otro lado, Rivera de la Cruz ha destacado que esta iniciativa ha sido propuesta por el Palacio de Liria y ve difícil que pueda replicarse en otros espacios culturales de la capital. "Tengo que decir que esto no es posible hacerlo con todos los espacios. En este caso es diferente, es una fundación de tipo privado que puede tomar estas decisiones", ha explicado la delegada.