Decenas de jubilados protestan ante la sede del PP en Madrid por votar contra el decreto que recogía subida de pensiones

Pensionistas durante una concentración contra la paralización de la subida de las pensiones en 2026, a 29 de enero de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). La concentración ha sido convocada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de jubilados han protestado este viernes ante la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova por el voto en contra del Grupo Popular al decreto ómnibus sobre escudo social que incluía la revalorización de las pensiones.

El pasado martes, el Pleno del Congreso --con el voto de PP, Vox y Junts-- derogó ese decreto ley, que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable. De este modo, la revalorización del 2,7% con carácter general que ya había entrado en vigor para las pensiones ha decaído.

El PP justificó su voto en contra alegando que ese decreto pretendía "mantener las okupaciones ilegales" y reclamó al Gobierno presentar un decreto "limpio" solo con la subida de las pensiones, sin tomar a los pensionistas como "rehenes". "Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo", espetó Alberto Núñez Feijóo al jefe del Ejecutivo al día siguiente en un acto electoral en Figueruelas (Zaragoza).

CON EL ESLOGAN "NI UN PASO ATRÁS" Y "PENSIONES DIGNAS"

Cuatro días después de que el Congreso tumbase ese decreto de escudo social, decenas de jubilados han salido a la calle para protestar frente a la sede del PP por esa derogación, portando chalecos fluorescentes con el lema 'Pensiones dignas' en la espalda y pegatinas con el eslogan 'Ni un paso atrás'. Durante la protesta, han ocupado uno de los carriles de la calle Génova.

Desde la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, Leopoldo Pelayo, ha justificado esta concentración subrayando que "las coordinadoras principales de pensionistas de todo el Estado" rechazan "el bloqueo que el Partido Popular ha planteado en el Parlamento en contra de la subida de las pensiones".

Además, Pelayo ha indicado que saldrán a la calle "mientras esta situación continúe" y ha acusado al PP de "implantar el 0,25%" y "empobrecer las pensiones a 10 millones de pensionistas" tras "aplicar el factor de sostenibilidad". "La lucha la vamos a seguir planteando en las calles", ha abundado.

Dicho esto, ha avisado que si el día 20 no está resuelto, saldrán a la calle el día 23 de febrero. "Damos de plazo en los comunicados que estamos lanzando en todo el Estado para que efectivamente ese bloqueo decaiga en el Parlamento y 10 millones de pensionistas tengan la posibilidad de subir esas pensiones", ha declarado en una entrevista en TVE, donde ha afirmado que "las políticas de terrorismo social está haciendo" el PP están "provocando verdaderas necesidades en las familias de este país".

Por lo pronto, este viernes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha adelantado que el Gobierno está trabajando para volver a llevar al Congreso de los Diputados la "totalidad" del decreto ley 'ómnibus'. Según ha asegurado en TVE, hay que intentar aprobar el máximo de medidas de ese decreto ley porque son "buenas para la economía española" y "para los ciudadanos".

OTRAS PROTESTA A LAS PUERTAS DEL CONGRESO Y EN EL PAÍS VASCO

El pasado miércoles integrantes de la plataforma '#NiUnDesahucioMás' acudieron a la puerta del Congreso para protestar en contra del rechazo en la Cámara Baja de la prórroga del escudo social y la moratoria antidesahucios.

En esa protesta participaron el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), o el colectivo de pensionistas. Los portavoces de estas asociaciones ya anunciaron entonces un amplio calendario de protestas que arrancarán con una manifestación este 30 de enero frente a la sede central del PP en la calle Génova por considerar al PP responsable del "bloqueo" de esas medidas sociales.

También el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se movilizó este jueves ante las sedes del PP en las capitales vascas para mostrar su "indignación" por su voto contrario al decreto que incluía la revalorización de las pensiones. El colectivo afirmó que seguirán con esta "lucha" y que, si no se soluciona" para el 20 de febrero, volverán a movilizarse.