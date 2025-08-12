Junta prevé "normalizar" desalojos de Tarifa esta noche y no descarta "relación" con Los Caños

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se prevé recuperar la "normalidad" durante la noche con el regreso escalonado de las personas desalojadas por el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). Además, ha señalado que "hay que investigar la posible relación" entre el presunto autor de un conato de incendio en Los Caños de Meca y el fuego registrado en Tarifa.Así lo ha explicado el consejero tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan de Emergencia contra Incendios, donde ha señalado que, si la evolución del incendio se mantiene "estable durante las próximas horas, se procederá al realojo escalonado de las personas que aún permanecen desalojadas, garantizando en todo momento su seguridad, tal y como se ha hecho durante la tarde". Sanz ha estimado que, en torno a las diez de la noche, "habremos recuperado la normalidad en cuanto a la vuelta de todas las personas". Asimismo, ha anunciado que se eliminarán los controles de acceso en las rotondas situadas en zonas como Mamma Mía y el Hotel Meliá.