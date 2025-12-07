Junta: los primeros indicios apuntan a un posible caso de violencia de género en El Viso

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que las primeras investigaciones en torno a la muerte este sábado de una mujer de 30 años, hallada en una vivienda de El Viso del Alcor (Sevilla), apuntan a un posible caso de violencia de género. No obstante, la titular ha subrayado que hasta que la investigación no concluya no se podrá confirmar oficialmente si se trata de un crimen machista."Se está produciendo una investigación y hasta que no culmine no podremos saber si ha sido víctima de violencia de género. Aunque en principio todo apunta a una nueva víctima, tendremos que esperar a que concluyan las investigaciones", ha declarado España durante su visita al Árbol de la Ilusión del Club de Leones en Málaga.