La Junta proporciona un acceso más seguro por carretera al Parque Nacional Sierra de las Nieves

El camping municipal de Conejeras, el Parque Nacional de Sierra de las Nieves y su futuro centro de interpretación ya cuentan con un acceso más seguro desde la carretera que une la localidad malagueña de Ronda y el núcleo de San Pedro Alcántara en Marbella (Málaga) (A-397).La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asistido junto a la alcaldesa de Parauta (Málaga), Katrin Ortega, a la inauguración de este renovado cruce, que "se ha remodelado no sólo para ganar en seguridad vial, sino para facilitar el acceso a unas instalaciones que está levantando el Gobierno andaluz para convertirse en puerta de entrada a nuestro parque nacional".