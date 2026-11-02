Junts denuncia a Renfe, Adif y dirección estatal de carreteras por el accidente de Gelida

Barcelona, 2 de noviembre de 2026. Junts ha presentado una denuncia contra Renfe, Adif y la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y su Autoritat de Carreteres Regionals en Catalunya, por el descarrilamiento el 20 de enero de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona), que dejó un muerto (un maquinista en prácticas), 5 heridos graves, 6 menos graves y 26 leves. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha explicado en rueda de prensa los detalles de la denuncia, que presentaron el 20 de octubre (antes del accidente de Toledo), acompañado de la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, y de la portavoz del partido en el Congreso y candidata a las elecciones del 29 de noviembre, Miriam Nogueras. (Fuente: Junts)