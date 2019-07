Publicado 25/07/2019 13:55:20 CET

Declaraciones de la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs. En ellas ha explicado que mantendrá el no a Pedro Sánchez porque tienen "155 razones" para ello. Borràs ha criticado que Sánchez opte por "no hacer política" de "no tomar la responsabilidad que le da la responsabilidad electoral". Además señala que "parece que no quiere dar nada a Cataluña".