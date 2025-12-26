El alcalde de Lora del Río (Sevilla) presenta una queja al Gobierno sobre el cambio de ubicación de la unidad de TGSS

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha anunciado la presentación de una carta de queja al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que reconsidere el cambio de ubicación de la sede de la unidad de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El Boletín Oficial del Estado recogía el pasado 16 de diciembre la modificación del ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. Entre ella, recoge el cambio de demarcación de Lora del Río que pasa de depender de la sede ubicada en la Estación de Santa Justa de la capital a la sede en Osuna.

En una nota remitida por el Consistorio, Enamorado ha calificado la decisión como "unilateral" y ha asegurado que "va a perjudicar a los vecinos de Lora del Río".

En esta línea, ha indicado que los vecinos de Lora del Río "acudían a dicha oficina en un tiempo no superior a 45 minutos en transporte público" y ahora pasan a una oficina "que se encuentra en Osuna y que supone en transporte público más de 3 horas para un vecino loreño que no disponga de transporte privado".

Por ello, el alcalde ha pedido en la carta de queja que "se permita que los vecinos de Lora del Río sigan acudiendo a la oficina de la TGSS situada frente a la Estación de Santa Justa".