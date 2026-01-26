El Lehendakari llama a "cuidar las empresas estratégicas como Petronor"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha visitado este lunes la refinería para conocer precisamente los diferentes proyectos e inversiones previstos por Petronor, a la que ha calificado como una de las "joyas tecnológico-industriales" en el sector de la energía y ha llamado a "cuidar y valorar" esta empresa estratégica. Pradales ha señalado que este nuevo electrolizador es "un motivo de orgullo" y muestra una "apuesta inequívoca" por el futuro de esta refinería que aspira "a seguir siendo referencia de competitividad y sostenibilidad en la UE". Además, ha destacado su contribución a aumentar la autonomía energética de Europa.