En libertad con cargos el exconcejal Rafael Pineda tras no declarar por la trama urbanística

Sevilla, 18 de febrero de 2026. Alberto Castejón, el abogado del exconcejal socialista y jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda, ha explicado que su cliente, uno de los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa y que ha pasado este miércoles a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras acogerse a su derecho a no declarar, ha mostrado su sorpresa por su detención y ha dicho que estudiarán "muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho" y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y procederán a la declaración de su cliente en el sede judicial.