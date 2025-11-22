Líderes aliados de Ucrania rechazan parcialmente el plan de paz de Trump

Líderes aliados de Ucrania reunidos en la cumbre del G-20 celebrada este sábado en Johannesburgo (Sudáfrica) han expresado su rechazo a parte del plan de paz confeccionado por Estados Unidos para terminar con la guerra de Ucrania al expresarse en contra aspectos muy sensibles que aparecen en el documento norteamericano, como la cesión territorial de la región oriental ucraniana del Donbás a Rusia o a la reducción de las fuerzas militares de Ucrania.(Fuente: Europa Press / Moncloa / EBS / Kremlin)