Llega a Groenlandia un contingente militar de Dinamarca que incluye al jefe del Ejército

Un avión militar con cerca de 60 soldados de las Fuerzas Armadas danesas ha llegado este lunes al aeropuerto de Kangerlussuaq, en el oeste de Groenlandia, con el jefe del Ejército, Peter Boysen, a bordo del mismo y después de haber hecho escala en la capital, Nuuk, donde también ha desembarcado un grupo de militares en un nuevo despliegue danés que sigue a las maniobras realizadas por siete países de la OTAN, incluida Dinamarca, en medio de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones sobre la isla.(Fuente: Europa Press / ONU / EBS / Casa Blanca)